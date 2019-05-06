، تسوية مالية بـ 5 ملايين تُنهي معاناة 76 عاملاً هنديًّا بـ"الخُبر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب تأخُّر حصولهم على أجورهم من قِبل إحدى المنشآت المتعثرة

شهد مكتب عمل الخُبر مساء أمس الأحد تجمُّع ما يزيد على 76 عاملاً بسبب معاناتهم من تأخير حصولهم على أجورهم من قِبل إحدى المنشآت المتعثرة التي كانوا يعملون بها، وطالبوا بتسوية مالية، وإعطائهم حقوقهم البالغة أكثر من 5 ملايين ريال.

وتعامل مكتب عمل الخُبر ممثلاً في إدارة التسوية الودية مع الدعوى، ونجح في حسم القضية وديًّا؛ إذ أوضح مدير المكتب منصور بن علي لسبق أن مكتب عمل الخُبر نجح في إنهاء معاناة ٧٦ وافدًا من الجنسية الهندية مع إحدى المنشآت المتعثرة في محافظة الخُبر، واستطاع قسم التسوية الودية الوصول إلى تسوية مع المنشأة، واسترداد الوافدين حقوقهم المالية التي وصل مجموعها إلى 5.153.485 ريالاً.

كما أشاد "ابن علي" بجهود الموظفين في قسم التسوية الودية في مكتب عمل الخُبر برئاسة خالد العواد، وشكر جهودهم وحرصهم الدؤوب على استيفاء حقوق الوافدين.

الجدير بالذكر أن المخالصات تمت بحضور ممثل من السفارة الهندية، وبمتابعة وتوجيه من قِبل المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، الذي وجه بضرورة الوصول إلى حل ودي، يكفل لهذه العمالة حقوقها.