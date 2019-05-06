، وفاة مقيم متأثرًا بطعنات وإصابة آخرين في "عوامر العرضيات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نتيجة هجوم شخصَيْن على إحدى محطات الوقود

تُوفي مقيم هندي، وأُصيب عدد من الموجودين، نتيجة هجوم شخصَيْن قبل قليل على إحدى محطات الوقود، وطَعْن عدد من الموجودين في قرية العوامر بمحافظة العرضيات.

وعلمت "الخليج 365" أن رجلَيْن في عقدَيْهما الرابع تقريبًا هاجما بالطعن عددًا من الموجودين في محطة الوقود؛ فتُوفي أحدهم "هندي الجنسية" قبل وصوله للمستشفى، يعمل في مطعم، وأُصيب آخرون.

وتضاربت الأنباء بين القبض على الجانيَيْن من عدمه، ولكن الجميع على ثقة بأن أجهزة الأمن قادرة على الإطاحة بهما، وتقديمهما للعدالة.