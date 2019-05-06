محمد بن مسعود - الدمام - اشتعلت النيران بها أثناء الهبوط وكان على متنها 78 شخصًا لقي 41 شخصًا مصرعهم إثر حادث احتراق طائرة ركاب روسية في مطار شيريميتوفا في موسكو. وتفصيلاً، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، أنه أثناء هبوط طائرة الركاب"ايرفلوت" والمتجهة من موسكو إلى مورمانسك اشتعلت النيران في الطائرة وكان على متنها 78 شخصًا بما في ذلك أفراد الطاقم. مصرع 41 شخصًا بحادث احتراق طائرة الركاب الروسية بموسكو وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06 لقي 41 شخصًا مصرعهم إثر حادث احتراق طائرة ركاب روسية في مطار شيريميتوفا في موسكو. وتفصيلاً، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، أنه أثناء هبوط طائرة الركاب"ايرفلوت" والمتجهة من موسكو إلى مورمانسك اشتعلت النيران في الطائرة وكان على متنها 78 شخصًا بما في ذلك أفراد الطاقم. Advertisements 06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440 01:57 AM اشتعلت النيران بها أثناء الهبوط وكان على متنها 78 شخصًا اشتعلت النيران بها أثناء الهبوط وكان على متنها 78 شخصًا لقي 41 شخصًا مصرعهم إثر حادث احتراق طائرة ركاب روسية في مطار شيريميتوفا في موسكو. وتفصيلاً، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، أنه أثناء هبوط طائرة الركاب"ايرفلوت" والمتجهة من موسكو إلى مورمانسك اشتعلت النيران في الطائرة وكان على متنها 78 شخصًا بما في ذلك أفراد الطاقم. ، مصرع 41 شخصًا بحادث احتراق طائرة الركاب الروسية بموسكو ،

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