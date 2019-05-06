، شاهد.. تحية عسكرية لطفلَيْن تُوقف موكب أمير عسير أمام منزلهما ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأمير طلبهما للسلام عليه.. والمقطع لاقى تداولاً واسعًا بشبكات التواصل

فوجئ طفلان في مركز بللحمر أثناء مرور موكب أمير عسير أمس الأول، وهما يؤديان التحية العسكرية أمام منزلهما، بتوقُّف الموكب، واستدعائهما للسلام على الأمير تكريمًا لهما.

وفي التفاصيل، أثناء عودة الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، من مركز بللحمر بعد شفاعته التي أعتقت رقبتَيْن، وأثناء مرور الموكب، صادف طفلَيْن يؤديان التحية العسكرية بعفوية وبراءة الأطفال؛ فتوقف الموكب، وطلبهما الأمير للسلام عليه، وسألهما عن اسمَيْهما.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الطفلين الذي يُظهر التصوير من داخل المنزل.. مبدين إعجابًا كبيرًا بموقف الأمير، ومؤكدين أن ذلك غير مستغرب على قيادتنا الرشيدة.