، بخطاب رسمي.."ترامب" يهنئ المسلمين بشهر رمضان: "ذكرى نزول القرآن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: طوال هذا الشهر لدينا جميعًا فرصة للتفكير بالنعم وفيض أكبر من الود

وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة تهنئة إلى المسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.



وقال ترامب، في نص الرسالة التي نشرها البيت الأبيض أمس الأحد على موقعه الرسمي: "أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".

وأضاف ترامب: "يصادف شهر رمضان ذكرى نزول القرآن الكريم على محمد.. ستقوم العائلات والمجتمعات المسلمة بعد رؤية الهلال بتكريم هذا الوحي من خلال بدء شهر التفكير النفسي والتجديد الروحي والصلاة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال رمضان، يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس، يتلون آيات من القرآن ويقومون بأعمال خير وإحسان طوعية بحق الآخرين. إنهم ومن خلال فعل ذلك يطورون فهمًا جديدًا لهدف جولتهم الروحية معمقين تقديرهم لرحمة الله".

وأردف ترامب بالقول: "طوال هذا الشهر لدينا جميعًا فرصة للتفكير في النعم التي منحت لنا وأن نعمل من أجل فيض أكبر من الود تجاه بعضنا بعضًا. والعمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا بعضًا. معًا بروح رمضان يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغمًا واحترامًا".

وختم ترامب بالقول: "تشاركني السيدة الأولى ميلانيا في توجيه أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك".