- 1/2
- 2/2
وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة تهنئة إلى المسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقال ترامب، في نص الرسالة التي نشرها البيت الأبيض أمس الأحد على موقعه الرسمي: "أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".
وأضاف ترامب: "يصادف شهر رمضان ذكرى نزول القرآن الكريم على محمد.. ستقوم العائلات والمجتمعات المسلمة بعد رؤية الهلال بتكريم هذا الوحي من خلال بدء شهر التفكير النفسي والتجديد الروحي والصلاة".
وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال رمضان، يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس، يتلون آيات من القرآن ويقومون بأعمال خير وإحسان طوعية بحق الآخرين. إنهم ومن خلال فعل ذلك يطورون فهمًا جديدًا لهدف جولتهم الروحية معمقين تقديرهم لرحمة الله".
وأردف ترامب بالقول: "طوال هذا الشهر لدينا جميعًا فرصة للتفكير في النعم التي منحت لنا وأن نعمل من أجل فيض أكبر من الود تجاه بعضنا بعضًا. والعمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا بعضًا. معًا بروح رمضان يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغمًا واحترامًا".
وختم ترامب بالقول: "تشاركني السيدة الأولى ميلانيا في توجيه أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك".
بخطاب رسمي.."ترامب" يهنئ المسلمين بشهر رمضان: "ذكرى نزول القرآن"بندر الدوشي الخليج 365 2019-05-06
وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة تهنئة إلى المسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقال ترامب، في نص الرسالة التي نشرها البيت الأبيض أمس الأحد على موقعه الرسمي: "أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".
وأضاف ترامب: "يصادف شهر رمضان ذكرى نزول القرآن الكريم على محمد.. ستقوم العائلات والمجتمعات المسلمة بعد رؤية الهلال بتكريم هذا الوحي من خلال بدء شهر التفكير النفسي والتجديد الروحي والصلاة".
وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال رمضان، يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس، يتلون آيات من القرآن ويقومون بأعمال خير وإحسان طوعية بحق الآخرين. إنهم ومن خلال فعل ذلك يطورون فهمًا جديدًا لهدف جولتهم الروحية معمقين تقديرهم لرحمة الله".
وأردف ترامب بالقول: "طوال هذا الشهر لدينا جميعًا فرصة للتفكير في النعم التي منحت لنا وأن نعمل من أجل فيض أكبر من الود تجاه بعضنا بعضًا. والعمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا بعضًا. معًا بروح رمضان يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغمًا واحترامًا".
وختم ترامب بالقول: "تشاركني السيدة الأولى ميلانيا في توجيه أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك".
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
01:27 AM
قال: طوال هذا الشهر لدينا جميعًا فرصة للتفكير بالنعم وفيض أكبر من الود
وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة تهنئة إلى المسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقال ترامب، في نص الرسالة التي نشرها البيت الأبيض أمس الأحد على موقعه الرسمي: "أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".
وأضاف ترامب: "يصادف شهر رمضان ذكرى نزول القرآن الكريم على محمد.. ستقوم العائلات والمجتمعات المسلمة بعد رؤية الهلال بتكريم هذا الوحي من خلال بدء شهر التفكير النفسي والتجديد الروحي والصلاة".
وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال رمضان، يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس، يتلون آيات من القرآن ويقومون بأعمال خير وإحسان طوعية بحق الآخرين. إنهم ومن خلال فعل ذلك يطورون فهمًا جديدًا لهدف جولتهم الروحية معمقين تقديرهم لرحمة الله".
وأردف ترامب بالقول: "طوال هذا الشهر لدينا جميعًا فرصة للتفكير في النعم التي منحت لنا وأن نعمل من أجل فيض أكبر من الود تجاه بعضنا بعضًا. والعمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا بعضًا. معًا بروح رمضان يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغمًا واحترامًا".
وختم ترامب بالقول: "تشاركني السيدة الأولى ميلانيا في توجيه أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك".
، بخطاب رسمي.."ترامب" يهنئ المسلمين بشهر رمضان: "ذكرى نزول القرآن" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بخطاب رسمي.."ترامب" يهنئ المسلمين بشهر رمضان: "ذكرى نزول القرآن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.