، إمارة المدينة المنورة: 253 سجينًا استفادوا من العفو الملكي حتى الآن ،

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واصلت لجان العفو بمنطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام، حيث بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء بسجون المنطقة ومحافظاتها - حتى الآن - 253 سجينًا منهم 169 من السعوديين و 84 من غير السعوديين وذلك بمتابعة مستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكدت توجيهات أمير المنطقة على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة بدراسة ملفات السجناء بغية الإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي وإطلاق سراحهم مع دخول الشهر الكريم .
وثمّن السجناء وذووهم توجيهات خادم الحرمين الشـريفين -حفظه الله- بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره ويديم عليه لباس الصحة والعافية وأن يجزي له الأجر والمثوبة.
إمارة المدينة المنورة: 253 سجينًا استفادوا من العفو الملكي حتى الآنماجد الرفاعي الخليج 365 2019-05-06
واصلت لجان العفو بمنطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام، حيث بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء بسجون المنطقة ومحافظاتها - حتى الآن - 253 سجينًا منهم 169 من السعوديين و 84 من غير السعوديين وذلك بمتابعة مستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكدت توجيهات أمير المنطقة على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة بدراسة ملفات السجناء بغية الإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي وإطلاق سراحهم مع دخول الشهر الكريم .
وثمّن السجناء وذووهم توجيهات خادم الحرمين الشـريفين -حفظه الله- بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره ويديم عليه لباس الصحة والعافية وأن يجزي له الأجر والمثوبة.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
01:12 AM
لجان العفو تواصل دراسة ملفات السجناء للإسراع في الإفراج عنهم
واصلت لجان العفو بمنطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام، حيث بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء بسجون المنطقة ومحافظاتها - حتى الآن - 253 سجينًا منهم 169 من السعوديين و 84 من غير السعوديين وذلك بمتابعة مستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكدت توجيهات أمير المنطقة على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة بدراسة ملفات السجناء بغية الإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي وإطلاق سراحهم مع دخول الشهر الكريم .
وثمّن السجناء وذووهم توجيهات خادم الحرمين الشـريفين -حفظه الله- بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره ويديم عليه لباس الصحة والعافية وأن يجزي له الأجر والمثوبة.
، إمارة المدينة المنورة: 253 سجينًا استفادوا من العفو الملكي حتى الآن ،
المصدر : الخليج 365
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