، الشاب "عبدالعزيز" يكشف تفاصيل احتيال أحد مشاهير انستجرام عليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن شرطة جدة تجاوبت مع بلاغه وتواصلت معه.. ولديه دليل الإدانة

كشف الشاب عبدالعزيز بن علي مسعود (من ذوي الاحتياجات الخاصة) أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تواصلت معه على خلفية بلاغ بأنه تعرَّض إلى نصب واحتيال، وذلك عبر أحد المشاهير، وأن لديه ما يثبت إدانته.

وتفصيلاً، ذكر الشاب عبدالعزيز علي عبر برنامج يا هلا تفاصيل وحيثيات قضية احتيال أحد المشاهير في مبلغ مالي، تعرف عليه في موقع الانستجرام.

وأوضح أنه والشخص الذي قام بالاحتيال عليه يتابعان بعضهما في موقع الانستجرام، وأن هذا الشخص قبل شهر تقريبًا نشر في إحدى تدويناته مقطع فيديو، وصورة شقيقه الذي يعاني هو الآخر إعاقة حركية، ويستعمل أجهزة طبية. مشيرًا إلى أنه أخبر ذلك الشخص بأنه يريد مثل هذه الأجهزة، وسأله عن كيفية الحصول عليها.

وتابع الشاب عبدالعزيز بأن الشخص تواصل معه عبر الواتساب بعد أن تطورت علاقتهما، وأكد أنه سوف يساعده في شراء تلك الأجهزة، وطلب منه تحويل 1000 ريال، وبعد أن حولها له لم يعد يرد على اتصالاته طيلة أسبوعين. مشيرًا إلى أنه نسي الموضوع تمامًا حتى قام أحد أصدقائه بتصويره، ونشر المقطع، وقاما برفعه على "تويتر"، وإنشاء هاشتاقات لكشف أساليب المشهور المحتال.

من جانبه، قال عبدالعزيز الدوسري، صديق الشاب الذي تعرَّض للنصب، إنه يعرف الشخص صاحب الحساب شخصيًّا، وأن هناك أشخاصًا أخبروه بأنه نصب عليهم. مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تنظر في الموضوع، ولديه مستندات وإثباتات تدينه.

وأضاف "الدوسري": أعرف هذا المشهور شخصيًّا، وأدري أنه ينصب على العالم، ورأيته كثيرًا على السناب يطلب من الناس حوالات مالية، ولكن لم يبلِّغ أحد عن المحتال بشكل رسمي.

وتابعت "الخليج 365" قضية الشاب من بدايتها عبر سلسلة من المواد بعنوان (فيديو الترند.. معاق يتهم مشهورًا بسرقته وغيره.. ومطالبات بالتحقيق)، وقام الزميل عبدالله السالم بكشف تفاصيل الاحتيال عبر عنوان ("الخليج 365" تكشف تفاصيل استغلال أحد المشاهير الشاب عبدالعزيز من ذوي الهمم)، ولقي تعاطف المتابعين مطالبين بالتحقيق مع المشهور، وأخذ حق المتضررين.