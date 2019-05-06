، أمل (العين) في تخطي الهلال .. والأهلي يسعى لعبور السد ،

محمد بن مسعود - الدمام - في جولة (مفترق طرق) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم

يسعى فريق الأهلي إلى تحقيق الصدارة عندما يواجه السد القطري مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضًا باختاكور الأوزبكي مع بيرسيبوليس الإيراني على ملعب باختاكور في طشقند.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ، مقابل 6 نقاط للأهلي و5 لباختاكور و4 لبيرسيبوليس.

وتُقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 20 مايو الجاري، حيث يلتقي بيرسيبوليس مع السد في طهران، والأهلي مع باختاكور في جدة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأهلي على السد 2-0 في جدة ، وشهدت الجولة الثانية فوز باختاكور على الأهلي 1-0 في طشقند، وفاز بيرسيبوليس على الأهلي 2-0 في دبي وفي الجولة الرابعة تغلب الأهلي على بيرسيبوليس 2-1 في دبي.

وفي المواجهة الثانية يسعى فريق الهلال إلى حسم التأهل للدور الثاني عندما يواجه ضيفه العين الإماراتي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض-المجموعة الثالثة -.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها الاستقلال الإيراني مع الدحيل القطري.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للدحيل و4 للاستقلال ونقطتين للعين.

وتُقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 20 مايو الجاري، حيث يلتقي الهلال مع الدحيل، والعين مع الاستقلال في العين.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الهلال على العين 1-0 في العين، ثم تغلب الهلال على الدحيل 3-1 في الرياض ثم خسر الهلال من الاستقلال 1-2 بعدها فاز الهلال على الاستقلال 1-0 في أبو ظبي.