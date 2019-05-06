“رقية الهويريني” تكتب مقالاً عن “المتقاعدين” وتطالب بإيجاد طريقة لتأمين معيشتهم وحفظ كرامتهم!

تضامنت الكاتبة الصحفية رقية الهويريني مع المتقاعدين، مؤكدة أن لهم ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، في الوقت الذي يعولون فيه أسر كبيرة، ويحصلون على راتب ضئيل. وتابعت الهويريني في مقالها تحت عنوان “هل المتقاعد (نص مواطن)؟!” والذي تم نشره بصحيفة “الجزيرة”، بأنه على الرغم من الشكاوى المتكررة لم تتحرك مؤسسة التقاعد لمساعدة منسوبيها المتقاعدين، ولم تنهض جمعية المتقاعدين فيهم، وعجزت عن إيجاد طريقة مناسبة لتأمين معيشتهم، وحفظ كرامتهم.

مقترحات

وكشفت الكاتبة خلال المقال، عن مقترحات تتمنى من قيادة المملكة أن تتبناها، وأن تنظر بعين الرحمة للمتقاعدين، باعتبارهم فئة غالية من المجتمع يستحقون تأمين معيشتهم، وحفظ كرامتهم. وقالت الهويريني “: كنت آمل من وزارة الصحة توفير إدارة خاصة للاهتمام بالمتقاعدين؛ فيكون لديهم الأولوية بالعلاج، ومثلها وزارة الإسكان التي يجدر بها إيجاد مسكن مناسب، والنظر في إعادة جدولة القسط الشهري الذي يقتص من المتقاعد؛ فيلتهم راتبه الضئيل. وجاء بند بدل المعيشة ليصيب المتقاعد بالدهشة؛ إذ يستلم نصف ما يستلمه الموظف الفرد الذي قد لا يعيل أسرة، بينما يستهلك المتقاعد من الطاقة (كهرباء وبنزين) مثلما يستهلكه الموظف إن لم يكن أكثر باعتبار أن الموظف يتمتع ببدل مواصلات يكفي تكاليف البنزين!”.

مساواة المتقاعدين بالموظفين

وواصلت “وإني لآمل من القيادة الرشيدة أن يتم مساواة المتقاعدين بالموظفين في بدل المعيشة، ومنحهم علاوة سنوية، ولو محددة بعشر سنوات، يمكن امتدادها بحسب ظروف مؤسسة التقاعد؛ حتى لا يُفاجَأ المواطن بجمود راتبه، وقطع أمل الزيادة السنوية التي يترقبها الموظفون سنويا. وأتمت الهويريني مقالها موجهة حديثها لمؤسسة التقاعد قائلة “: حسب بيانات المؤسسة العامة للتقاعد فإنها تملك أصولاً وعقارات واستثمارات هائلة؛ وهو ما يتطلب منها مراعاة منسوبيها، والرفع من مستواهم الاقتصادي، والسعي لإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات وشؤون المتقاعدين، مع نظام شفاف لمؤشراته، والقياس المقارن، والاهتمام بجميع فئاته، ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية والصحية حفاظًا على الأمن الاجتماعي المنشود”.