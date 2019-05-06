حصل صالح محمد مبخوت آل منصور على براءة اختراع في تحويل مباشر للطاقة من مصدر حراري إلى تيار كهربائي والعكس صحيح عن طريق جهاز BallMilling وجهاز Spark Plasma بمشاركة أستاذة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتحديداً قسم النانوتكنولوجي للأبحاث.
وقال صالح آل منصور لـ”سبق”: من الممكن الحصول على جزيئات صغيرة جداً باستخدام هذه التقنية، ويعتبر هذا الاختراع الأول، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً جديداً بين جامعة البترول وشركة أرامكو السعودية. ويعتبر آل منصور أحد أعضاء ذلك المشروع ووعد بأن هناك مفاجآت قادمة من خلال المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر “آل منصور” يسجل براءة اختراع في تحويل مباشر للطاقة من مصدر حراري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.