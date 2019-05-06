الملك سلمان مغرداً: رمضان يبعث في نفوسنا المعاني السامية لديننا القويم

هنأ خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عموم المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله أن يجعله شهر خير على جميع عموم المسلمين والعالم أجمع. وقال في تغريدته: «نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد».

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