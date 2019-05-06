“الترفيه” تدعو الموهوبين إلى “تحدي الموتورز” للسيارات المعدلة والجوائز مليون...

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن دعوتها للموهوبين في تعديل وتطوير السيارات الحديثة والكلاسيكية للمشاركة في “تحديات الترفيه” عبر فئة “تحدي الموتورز”، لأكبر تحدٍّ على مستوى المملكة للسيارات المعدلة. وأوضحت الهيئة أن التحدي سيكون على مستوى المملكة مع فرصة الحصول على دعم لتطوير موهبة المشاركين في تعديل السيارات بمبلغ يصل إلى مليون ريال، إضافة إلى أن برامج الدعم للفائزين في تحديات الترفيه تصل إلى 20 مليون ريال.

وأضافت أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسار يحصلون على دعم موجّه لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم، حيث يبلغ مجموع الدعم لجميع الفائزين في مسارات التحدي مليون ريال، سيحصل صاحب المركز الأول على نصف مليون ريال، والثاني على 300 ألف ريال، والثالث على 200 ألف ريال.