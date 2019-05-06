وجه الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المُصمّمة للطواف في الأدوار وتخصيصها للطواف فقط ماعدا أوقات الفروض الخمسة ومنع سُفر الإفطار داخل الصحن من بداية شهر رمضان الكريم وحتى نهايته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يوجه بإخلاء صحن المطاف ومنع سفر الإفطار داخل الصحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.