بلدية العزيزية تُغلق 6 محلات تجارية مخالفة وتصادر لحومًا غير صالحة

أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ست محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والإنشائية، وصادرت وأتلفت 120 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مشتركة قامت بها بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، والتي شملت منطقة العزيزية الغربيّة ومخطط النسيم وحي العوالي.

وجرى خلال الحملة الكشف على 24 محلًا ومنشأة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإزالة بروزات المحلات التجارية التي تعوق حركة المشاة، ونزع الملصقات الدعائية المخالفة، ورفع الحواجز الحديدية، وغير ذلك من الظواهر العشوائية ، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، بحق المخالفين.

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كما منعت الفرق الرقابية الباعة الجائلين المخالفين بالمنطقة وفرضت إجراءات الرقابة الصحّية، وصادرت 92 كيلوجرامًا من الفواكه والخضروات، فضلا عن إزالة مظاهر التلوث البصري وترميم وتحسين الطرق .

وينص نظام البلديات والقرى، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولًا من الجهات المختصة ، والترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها، فضلًا عن المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها.

كما ينص نظام البلديات المنشور بالموقع الإلكتروني للوزارة، على أن تتولى وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال، بالإضافة إلى مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين، والمكاييل، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويًا، وإنشاء المسالخ وتنظيمها.

كما تتولى الوزارة المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة، بالإضافة إلى تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة، وتنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة، كما تتولى الوزارة القيام بمنع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.