«صحة مكة» تعلن جاهزيتها لخدمة المعتمرين في رمضان

أعدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، خطتها لخدمة المعتمرين في شهر رمضان، التي تشمل 54 مركزًا صحيًا، وعشرة مستشفيات.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، إن المديرية دأبت على إعداد خطة متكاملة بتوجيه ودعم من وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيع، ومن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مشيرًا إلى أن الخطة يتم إعدادها منذ نهاية الموسم؛ لتنفيذها قبيل شهر رمضان بقياس جاهزية المستشفيات لاستقبال المرضى.

وتتضمن خطة خدمة المعتمرين، تقديم الرعاية الطبية والوقائية لهم، خلال شهر رمضان المبارك؛ منذ دخولهم المملكة عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية، حتى وصولهم للأراضي المقدسة بمكة المكرمة، ومغادرتهم إياها إلى بلادهم.

ويبدأ تقديم نوعين من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، عبر المراكز الصحية المنتشرة بالمنفذ البحري (ميناء جدة الإسلامي)، من خلال مركز طبي يوفر الخدمات العلاجية للقادمين من خلاله، وتشمل الخطة المنفذ الجوي (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة)، الذي يقدم خدماته بمراكز طبية بمدينة الحجاج بالمطار، فضلًا عن المنفذ البري والخطوط السريعة ومحطة قطار الحرمين.

وتشمل الخطة تقديم خدمات وقائية بفسح الطائرات والبواخر، ومناظرة القادمين من الدول الموبوءة وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم، ومن ثمَّ تطبيق الاشتراطات الصحية عليهم، كما يتضمن الجانب العلاجي، مناظرة الحالات المرضية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لها، ونقلها إلى المستشفيات وعلاجها.

وتشمل خطة خدمة المعتمرين، تقديم خدمات طبية لهم بالمستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة، ويبدأ تنفيذ خطة العمل بها منذ بدء شهر شعبان إلى نهاية رمضان المبارك، وفق منظومة صحية متكاملة تشمل جميع مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، وتغطية مستشفى الحرم وأجياد للطوارئ، والمراكز الصحية بالمنطقة المركزية.

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وتشمل خريطة تلك المراكز الصحية المعدة من قبل مديرية الشؤون الصحة بمكة، «مركز 1» بالدور الأول من باب 85 إلى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، و«مركز 2» بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام؛ حيث يتم العمل بالمركز طوال العام وعلى فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى «مركز 3» الدور الأرضي بجوار باب المروة، و«مركز 4» بالدور الأول بجوار جسر أجياد.

كما تشمل الخطة مستشفى الحرم في منطقة الشامية بساحة توسعة الملك عبدالله من الجهة الشمالية ويعمل بموسمي الحج ورمضان، ويحتوى على قسم للعناية المركزة وسعتها 15 سريرًا، وغرفة عزل مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، مثل التنفس الاصطناعي ومراقبة المرضى ومضخات الحقن، بالإضافة لقسم الطوارئ وسعته سبعة أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة؛ بما فيها سريرا إنعاش قلبي رئوي وجهاز تنفس اصطناعي ثابت وآخر متنقل، وقسم للملاحظة وسعته 12 سريرًا مجهزة بأحدث الأجهزة.

أما مستشفى أجياد للطوارئ، فموقعها بجوار الحرم المكي الشريف، ويستقبل الحالات الحرجة والطارئة والحادة في قسم الطوارئ على مدار الساعة، ويحتوي على قسم العناية المركزة، الذي يستقبل الحالات غير التخصصية وغير الجراحية، وسعتها 12 سريرًا كل سرير بغرفة منفصلة وغرفة واحدة للعزل ذات ضغط سالب مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، حسب معايير وزارة الصحة لأقسام العناية المركزة، بالإضافة إلى العناية القلبية، وسعتها ثمانية أسرة ومجهزة بأحدث الأجهزة.

ويحتوى المستشفى على جهاز موجات فوق صوتية، ومحطة مراقبة مرضى مركزية على كونتر التمريض، وقسم الطوارئ حيث يبدأ بمسح نظري سريع من قبل فني التمريض، وسعتها 32 سريرًا مجهزة بأحدث الأجهزة للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة والحادة تحتوي على سريري إنعاش قلبي رئوي وخمسة أسرة فرز، وعشرة أسرة طوارئ للرجال، وسبعة للنساء وثمانية للملاحظة.

وتابع مطير، أن عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية تشارك في خدمة المعتمرين، وتشمل مستشفيات «النور التخصصي، حراء العام، الملك عبدالعزيز، الملك فيصل، الولادة والأطفال، ابن سيناء بحدا، مبنى الصحة النفسية التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز، مدينة الملك عبدالله الطبية»؛ حيث تعمل وفق النظام المعمول به على مدار العام؛ بما في ذلك موسم رمضان والمبارك.

وأشار مطير، إلى أن 85 مركزًا للرعاية الصحية الأولية تقدم خدماتها من أول شهر شعبان إلى آخره؛ حيث يعمل 72 مركزًا يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا للرابعة مساء، ومنها عشرة مراكز تعمل بواقع 16 ساعة يوميًا وتبدأ الساعة الثامنة صباحًا، فضلًا عن مركزين يعملان بواقع 24 ساعة وهما النوارية، الكعكية، ومركز الزيماء الذي يعمل 13 ساعة يوميًا.

أما المراكز الصحية المعتمدة، فتشغيلها مع بدء شهر رمضان المبارك على فترتين صباحية ومسائية، الأولى من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة مساء، والثانية تبدأ العاشرة مساء وحتى الواحدة صباحًا وعددها 50 مركزًا، فضلًا عن 12 مركزًا أخرى، اعتمد تشغيلها ست ساعات يوميًا على فترة واحدة من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة مساء.