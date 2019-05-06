خادم الحرمين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، الأمراء، والعلماء والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وجمعاً من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. وقد تناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، وعدد من الأمراء والمسئولين.