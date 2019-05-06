خادم الحرمين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، وعدد من الأمراء والمسئولين.
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