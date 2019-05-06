الملك يبحث التعاون البرلماني مع رئيس الجمعية الوطنية ببوركينافاسو

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون وبخاصة في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو.
حضر الاستقبال، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.
تعيين 54 قاضياً في وزارة العدل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره بتعيين 54 قاضياً في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من تعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.
وتمنى التوفيق للقضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف، المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
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