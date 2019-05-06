الفيصل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد

كما رفع الأمير خالد الفيصل التهنئة إلى وليّ العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال: «يسعدني أن أبعث إلى سموكم خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله -سبحانه وتعالى- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية».
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