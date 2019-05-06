تخصيص الصحن للطواف عدا الفروض الخمسة

ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بغرض التسهيل على قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا نسكهم في يسر وسهولة، وعطفاً على نجاح التجربة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تم فيها تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ومنع الصلاة فيه ماعدا الصلوات الخمس.
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