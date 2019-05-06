تخصيص الصحن للطواف عدا الفروض الخمسة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، بتخصيص كامل صحن المطاف وجميع المناطق المُصمّمة للطواف في الدور الأرضي والأول والميزانين والسطح للطواف فقط، بحيث لا يتم فرشها للصلاة سوى للفروض الخمسة، وذلك مع بدء شهر رمضان المبارك.

ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بغرض التسهيل على قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا نسكهم في يسر وسهولة، وعطفاً على نجاح التجربة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تم فيها تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ومنع الصلاة فيه ماعدا الصلوات الخمس.