الملك مغردا: الشهر المبارك يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية

نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد.
سائلين الله أن يجعله شهر خير على عموم بلاد المسلمين، والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.
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