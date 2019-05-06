الملك مغردا: الشهر المبارك يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي في تويتر:

‏‫نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد.

سائلين الله أن يجعله شهر خير على عموم بلاد المسلمين، والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.