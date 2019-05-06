ترجمة التراويح بالإنجليزية والفرنسية

وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالرحمن العطاالله، أن المشروع يعدّ من المشاريع التقنية والعلمية التي تقدمها الوزارة ضمن الجهود الدعوية التي تقوم بها خلال شهر رمضان، مضيفا أن الترجمة ستكون باللغة الإنجليزية من المسجد الحرام على قناة القرآن الكريم، والترجمة النصية باللغة الفرنسية من المسجد النبوي على قناة السنة النبوية، بشكل متزامن مع تلاوة أئمة الحرمين.
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