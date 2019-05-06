الفيصل يطلع على خطط رمضان ويكرم طالبات دار الحكمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي يرافقه عدد من القيادات الأمنية.

وأكد الأمير خالد الفيصل أهمية توفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، مثمنا الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتأمين رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، بإذن الله.

واستمع خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الجهات الأمنية في رمضان التي سيتم تنفيذها في العاصمة المقدسة والرامية لتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان.

تكريم طالبات دار الحكمة

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، عددا من طالبات دار الحكمة يرافقهن مدير الجامعة الدكتورة سهير القرشي، بمناسبة تحقيقهن مراكز متقدّمة في مسابقة المحكمة الصورية العالمية التي أقيمت بـ«لاهاي»، وهنأ الأمير خالد الفيصل الطالبات المتميزات بما حققن من إنجاز متمنيا لهن التوفيق والنجاح.

وكانت الطالبات قد تأهلن للمسابقة من بين 64 فريقا وتغلبن على 312 جامعة حول العالم، حيث قدمن قضايا كما لو كن محاميات محترفات وممارسات للقانون وذلك في مجال التحكيم التجاري الدولي واستطعن تحقيق مراكز متقدمة في هذا المجال.

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376 فريقا

كان فريق دار الحكمة شارك من بين 376 فريقا من أصل 87 دولة حول العالم ووصل إلى الجولة 64 في مسابقات «وليم فيس» للتحكيم التجاري التي انعقدت في فيينا، النمسا، كما جاء الفريق ضمن 64 فريقا حول العالم وتغلب على 312 فريقا وجامعة، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى الجامعات الخليجية خلال تاريخ المنافسة التي انطلقت قبل 26 عاما. وحصلت الطالبة رغد الفرائضي على جائزة أفضل مرافعة نظير هذا الإنجاز الدولي الأول من نوعه.

وتعتبر مسابقة «وليم فيس» هي من المسابقات الدولية في مجال التحكيم التجاري حيث كانت المحاكمات الصورية تنعقد منذ عام 1994 سنويا في فيينا، وتجذب ما يزيد عن 300 كلية من جميع أنحاء العالم وتهدف إلى تشجيع الدراسة في مجالات قانون التحكيم وقانون التجارة الدولي والحل السلمي للنزاعات، وتكون القضية موضوع المسابقة قائمة دائما على عملية بيع دولية خاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، كما تتضمن الدعوى جوانب إجرائية تتعلق بالقواعد الإجرائية للتحكيم.

إنجازات متميزة

أعربت مديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة سهير القرشي، عن اعتزازها بما حققه طالبات دار الحكمة من إنجازات متميزة في هذه المسابقة التي تُعدّ من أهم المنافسات السنوية حول العالم، إذ يشارك فيها عدد كبير من طلبة القانون من جامعات عربية وأجنبية مختلفة وتتميز بالمنافسة الشديدة.