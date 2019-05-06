خادم الحرمين يتلقى تهاني حلول رمضان من قادة عرب

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالات هاتفية من عدد من القادة العرب، هنؤوه خلالها بحلول شهر رمضان المبارك. وتلقى الملك اتصالات هاتفية من كل من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس العراقي برهم صالح، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لهم، وعلى المشاعر الأخوية الصادقة، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنّأه خلاله بحلول رمضان المبارك. وتلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، هنّأه خلاله بحلول رمضان المبارك.

وقد بادلهما الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله -جل وعلا- أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.