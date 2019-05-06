خادم الحرمين يتلقى تهاني حلول رمضان من قادة عرب

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنّأه خلاله بحلول رمضان المبارك. وتلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، هنّأه خلاله بحلول رمضان المبارك.
وقد بادلهما الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله -جل وعلا- أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
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