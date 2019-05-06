إنقاذ مصاب أوكراني على متن سفينة بالبحر الأحمر

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة بحرس الحدود، بلاغا عن طريق الفاكس من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك بلاغا من كابتن السفينة (NAUTICA) التي ترفع علم جمهورية جزر مارشال، يفيد بوجود حالة مرضية لمصاب أوكراني (65 عاما). وأضاف: تمّ التواصل مع كابتن السفينة لمعرفة الحالة وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن لتجهيز طائرة لإخلاء المريض، وتم تحديد نقطة الالتقاء وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة.
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