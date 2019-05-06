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%70 من رخص القيادة بالرياض ومكة

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في الوقت الذي انخفضت فيه رخص قيادة السيارات الصادرة عن إدارات المرور في المملكة خلال العام الماضي 1439 بنحو 28321 رخصة، ما يعادل 3.2% مقارنة بالعام الذي قبله، كشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور استحواذ منطقة الرياض على 493224 رخصة، ما يعادل 54.8%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ144873 رخصة بـ16%.

الرخص المستخرجة في مناطق المملكة

131639 المنطقة الشرقية

39575 حائل

23335

المدينة المنورة

22362 عسير

12265 جازان

7613 تبوك

انخفضت رخص قيادة السيارات الصادرة من إدارات المرور في المملكة خلال العام الماضي 1439 بنحو 28321 رخصة، ما يعادل نسبة 3.2% مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغت العام الماضي 899844 رخصة فيما بلغت 928165 رخصة في 1438. وكشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور عن استحواذ منطقة الرياض على أكثر من نصف الرخص الصادرة من إدارات المرور في مناطق المملكة بـ 493224 رخصة ما يعادل نسبة 54.8%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 144873 رخصة بنسبة 16%، وجاءت في المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية بـ 131639 رخصة بنسبة 14.6%، فيما حلت منطقة الباحة أخيرة بـ 2575 رخصة بنسبة 0.3%.

الرخص المستخرجة في مناطق المملكة

الرياض

493224

مكة المكرمة

144873

الشرقية

131639

حائل

39575

المدينة المنورة

23335

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عسير

22362

جازان

12265

تبوك

7613

نجران

7431

الجوف

6834

القصيم

4457

الحدود الشمالية

3661

الباحة

2575

1439

899844

1438

928165


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