الرخص المستخرجة في مناطق المملكة
131639 المنطقة الشرقية
39575 حائل
23335
المدينة المنورة
22362 عسير
12265 جازان
7613 تبوك
انخفضت رخص قيادة السيارات الصادرة من إدارات المرور في المملكة خلال العام الماضي 1439 بنحو 28321 رخصة، ما يعادل نسبة 3.2% مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغت العام الماضي 899844 رخصة فيما بلغت 928165 رخصة في 1438. وكشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور عن استحواذ منطقة الرياض على أكثر من نصف الرخص الصادرة من إدارات المرور في مناطق المملكة بـ 493224 رخصة ما يعادل نسبة 54.8%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 144873 رخصة بنسبة 16%، وجاءت في المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية بـ 131639 رخصة بنسبة 14.6%، فيما حلت منطقة الباحة أخيرة بـ 2575 رخصة بنسبة 0.3%.
الرخص المستخرجة في مناطق المملكة
الرياض
493224
مكة المكرمة
144873
الشرقية
131639
حائل
39575
المدينة المنورة
23335
عسير
22362
جازان
12265
تبوك
7613
نجران
7431
الجوف
6834
القصيم
4457
الحدود الشمالية
3661
الباحة
2575
1439
899844
1438
928165
كانت هذه تفاصيل خبر %70 من رخص القيادة بالرياض ومكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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