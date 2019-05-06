في الوقت الذي انخفضت فيه رخص قيادة السيارات الصادرة عن إدارات المرور في المملكة خلال العام الماضي 1439 بنحو 28321 رخصة، ما يعادل 3.2% مقارنة بالعام الذي قبله، كشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور استحواذ منطقة الرياض على 493224 رخصة، ما يعادل 54.8%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ144873 رخصة بـ16%. الرخص المستخرجة في مناطق المملكة 131639 المنطقة الشرقية 39575 حائل 23335 المدينة المنورة 22362 عسير 12265 جازان 7613 تبوك انخفضت رخص قيادة السيارات الصادرة من إدارات المرور في المملكة خلال العام الماضي 1439 بنحو 28321 رخصة، ما يعادل نسبة 3.2% مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغت العام الماضي 899844 رخصة فيما بلغت 928165 رخصة في 1438. وكشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور عن استحواذ منطقة الرياض على أكثر من نصف الرخص الصادرة من إدارات المرور في مناطق المملكة بـ 493224 رخصة ما يعادل نسبة 54.8%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 144873 رخصة بنسبة 16%، وجاءت في المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية بـ 131639 رخصة بنسبة 14.6%، فيما حلت منطقة الباحة أخيرة بـ 2575 رخصة بنسبة 0.3%. الرخص المستخرجة في مناطق المملكة الرياض 493224 مكة المكرمة 144873 الشرقية 131639 حائل 39575 المدينة المنورة 23335 Advertisements عسير 22362 جازان 12265 تبوك 7613 نجران 7431 الجوف 6834 القصيم 4457 الحدود الشمالية 3661 الباحة 2575 1439 899844 1438 928165



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر %70 من رخص القيادة بالرياض ومكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.