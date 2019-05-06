الجوني يعالج ملاحظات حركة النقل

جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس عددا من المراجعين والمراجعات بمركز خدمة المستفيدين بمبنى الإدارة العامة، فيما عمل على معالجة ملاحظات المعلمين والمعلمات حول حركة النقل الداخلي التي صدرت الخميس الماضي، وكذلك إنهاء تسهيل طلبات المرابطين على الحد الجنوبي.
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