الجوني يعالج ملاحظات حركة النقل

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني، حرص الإدارة العامة للتعليم على خدمة المستفيدين وتلبية مطالبهم وتهيئة كافة السبل لرضاهم وتحقيق ما يتطلعون إليه في بيئة مناسبة، سواء عن طريق الخدمة المباشرة من المركز المخصص للمستفيدين في بهو الإدارة، أو من خلال قنوات التواصل، وذلك في إطار توجهات القيادة ومتابعة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وقيادات الوزارة، ومواكبة رؤية دوت الخليج 2030.

جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس عددا من المراجعين والمراجعات بمركز خدمة المستفيدين بمبنى الإدارة العامة، فيما عمل على معالجة ملاحظات المعلمين والمعلمات حول حركة النقل الداخلي التي صدرت الخميس الماضي، وكذلك إنهاء تسهيل طلبات المرابطين على الحد الجنوبي.