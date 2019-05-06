170 مجلة و100 ألف خريطة لذوي الهمم في رمضان

15 تطبيقا
أبرز المهام المشمولة في المحور التقني هو الإشراف على تشغيل وصيانة الأنظمة الصوتية والكهربائية والميكانيكية وأنظمة التكييف، والدعم الميداني للشبكة والأجهزة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية المساندة بالمسجد الحرام. وقد تم تجهيز تطبيق إلكتروني للحرمين، وتفعيل 15 تطبيقا إلكترونيا خدميا، وتأمين 18 نقطة واي فاي للموظفين، وتهيئة 25 موظفا تقنيا ميدانيا، بمشاركة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات، والإدارة العامة النسائية.
نشر رسالة
يعنى المحور الإعلامي بصناعة محتوى إعلامي إبداعي لإيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية للعالم عبر استخدام أحدث التقنيات والوسائل الإعلامية ومن خلال كافة المنصات المتاحة، وتسهيل مهمات المؤسسات الإعلامية. وأبرز مؤشرات الأداء هي التنسيق مع 40 جهة إعلامية، والوصول إلى نصف مليون متابع في منصات الإعلام الجديد، وإرسال 40 رسالة دعوية، وإنتاج 50 حلقة تلفزيونية، وإصدار 20 إنفوجرافيك عن الحرمين، والتقاط 640 صورة فوتوجرافية، وعمل 66 مادة خبرية، و16 تقريرا مرئيا، و50 لقاء تلفزيونيا، ونشر 450 تغريدة عن الحرمين، و25 تقريرا ميدانيا.
تعزيز المعرفة
في الجانب الثقافي تهتم الرئاسة بتقديم كل ما من شأنه تعزيز المعرفة، وقد تم عرض 48787 مخطوطة أصلية، وتهيئة 1668 رسالة جامعية، وعرض 208 آلاف كتاب بمكتبة الحرم، وتهيئة 15229 دورية علمية، و171 دورية علمية بمكتبة المسجد الحرام، حيث السعة الاستيعابية بمكتبة الحرم المكي تبلغ 500 زائر بالساعة، وعرض 7 مخطوطات بمكتبة المسجد الحرام، و14123 كتابا ومجلدا بالمكتبة، حيث السعة الاستيعابية بمكتبة المسجد الحرام 8 زائرات بالساعة.
ذوو الهمم
تعنى الرئاسة أيضا بتقديم التسهيلات اللازمة لذوي الهمم العالية والتواصل مع قاصدي المسجد الحرام، حيث يتم تأمين 170 مجلة بلغة برايل، وتوزيع 100 ألف خريطة لخدمات ذوي الهمم، وتوزيع 500 خريطة ذهنية لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير 10 عربات كهربائية سعة 14 راكبا لنقل الزوار، و3 عربات كهربائية سعة 24 راكبا لنقل ذوي الجنائز، وألفا هدية للمستفيدين، و5 آلاف وجبة إفطار للزوار والمعتمرين، و5 آلاف وجبة إفطار للجنود المرابطين، وتهيئة 14 موقعا للزائرة الصغيرة.
من خدمات الرئاسة
تفعيل 15 تطبيقا إلكترونيا خدميا
التنسيق مع 40 جهة إعلامية
مكتبة الحرم تستوعب 500 زائر/ الساعة
170 مجلة برايل و100 ألف خريطة لذوي الهمم
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