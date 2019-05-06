7 إجراءات تجهز جوامع جازان

فيما استنفرت الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة جازان جهودها في تهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك، أكد مدير الفرع بجازان أسامة المدخلي جاهزية الفرع وجوامع جازان لاستقبال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الخطط وتهيئة الجوامع.

تنفيذ الخطط

شرعت إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان في إنهاء كل الترتيبات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، واشتملت خطط الفرع على تفقد الجوامع وتهيئتها، وتوفير أكثر من 30 ألف متر مربع موكيت وتوزيعها على الجوامع والمساجد، وصيانة الصوتيات والكهرباء وأجهزة التكييف ودورات المياه، وتنفيذ دورات علمية بأحكام الصيام بالمحافظات، وحث الخطباء والأئمة على تثقيف وتوعية المواطنين.

توفير السبل

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة جازان أن تنفيذ الخطط يأتي بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وإشراف نائبه الشيخ يوسف بن سعيد ومتابعة إدارة الفرع، مشيرا إلى أن هذه الأعمال هي خدمة لبيوت الله لتوفير كل السبل لإقامة الصلوات الخمس والتراويح والقيام بشهر رمضان، مضيفا أنه تم تنفيذ دورات علمية لأحكام الصيام بمحافظات العارضة وصبيا وأحد المسارحة والعيدابي، مؤكدا أنه يتوجب على الدعاة بيان أحكام الصيام لعامة الناس الذين قد يجهلون تلك الأحكام.

أبرز الخطط المنفذة

توفير 30 ألف موكيت للجوامع

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صيانة الصوتيات

تأهيل الجوامع

صيانة الكهرباء

صيانة دورات المياه

تفقد الجوامع

تنفيذ دورات علمية