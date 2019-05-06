تدريب 2000 شخص لخدمة زائري المسجد النبوي

أرشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي منسوبي الجهات العاملة في الحج والعمرة وأصحاب السفر الرمضانية بكيفية التعامل وخدمة زائري المسجد النبوي، ونفذت لقاءً لتصحيح الشائعات عن المسجد النبوي وبعض المواقع لدى بعض زائريه. وأقامت الرئاسة ضمن برامجها عددًا من اللقاءات استعدادًا لشهر رمضان، كما تم تدريب العاملين، واستهدفت البرامج نحو 2000 شخص من المسؤولين مباشرة عن خدمة زوار المسجد، وكيفية التعامل معهم والشروط الواجب توفرها في بعض الخدمات واتباعها.

تعزيز القيم

أشارت الوكالة إلى أنه من ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك،، فقد عُقد برنامج بعنوان «تعزيز القيم والأخلاق في خدمة زائري المسجد النبوي» في قاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية، واستهدف عددًا من منسوبي الجهات العاملة في الحج والعمرة والزيارة والمتطوعين والمتطوعات ومقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، وتجاوز عدد الحضور الـ2000 مشارك، ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» التي أطلقها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

كما تناول البرنامج مقدم الخدمة بالمسجد النبوي من شرف المكانة ومهارات التعامل ونحوها، والتعريف بمبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» في الخدمات وأيضا التحديات وضغوط العمل والوقاية منها وعناصر الإنجاز والتميز والتعريف بالمسجد النبوي من حيث المساحة والإحصائيات والخدمات المقدمة فيه، كما طُرح في هذا البرنامج موضوع إدارة الحشود البشرية والخدمات المتعلقة بالحشود والتحديات والحلول وأيضا الخدمات الإنسانية للحشود، وطُرح أيضا المعالم الموجودة في المسجد النبوي وعناية حكومة خادم الشريفين بالحرمين وإرشاد الزائرين، إضافة إلى حسن استقبال الزائرين والتعامل معهم.

لقاء توعوي

نفذت الوكالة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في أكاديمية التأهيل والتدريب التابعة للإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي لقاء توعويا تثقيفيا للموظفين، قُدم من خلاله معالم المسجد النبوي وتاريخها ومكانتها، وبعض المعتقدات الخاطئة والشائعة عن بعض الأماكن في المسجد النبوي. وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي سليم بن فرج السناني، أن اللقاء يهدف إلى تزويد الموظفين بمكانة وقدسية المسجد النبوي والاطلاع على معالمه ومعرفة بعض الشائعات المنتشرة عن بعض الأماكن بالمسجد النبوي. وذكر أن تنفيذ البرنامج يأتي حرصا من الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي على تنمية المعارف للموظفين وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن معالم المسجد النبوي.