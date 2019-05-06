السعودية اليوم / مصرع 41 شخصًا بحادث احتراق طائرة ركاب روسية



موسكو 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

لقى 41 شخصًا مصرعهم إثر حادث احتراق طائرة ركاب روسية في مطار شيريميتوفا في موسكو.

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، بأنه أثناء هبوط طائرة الركاب"ايرفلوت " والمتجهة من موسكو إلى مورمانسك اشتعلت النيران في الطائرة وكان على متنها 78 شخصًا بما في ذلك أفراد الطاقم.

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