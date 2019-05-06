السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك



جيزان 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال نائب أمير منطقة جازان : " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل ، سائلاً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات" ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.

//انتهى//

01:15ت م

0308



جيزان 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال نائب أمير منطقة جازان : " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل ، سائلاً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات" ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.//انتهى//01:15ت م0308

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