السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحلول شهر رمضان المبارك



جيزان 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه : يسعدني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان, أن نرفع لمقامكم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك, سائلًا الله عز وجل أن يعيده عليكم أعوامًا عديدة، متمتعين بالصحة والعافية, وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة, وأن يحفظكم ويرعاكم ".

//انتهى//

01:08ت م

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