شكرا لقرائتكم ست جوائز في حفل تخرج طلاب علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

برعاية كريمة من مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور، أحمد بن سالم العامري، أقامت كلية علوم الحاسب والمعلومات حفلها السنوي لمشاريع تخرج طلابها وطالباتها للعام الجامعي 1439- 1440هـ، حيث افتتح المدير المعرض بقص شريط الافتتاح، قبل أن يستهل جولته بالاطلاع على مشاريع الطلاب والطالبات والاستماع إلى شرح بعض المشاريع المتميزة.

بعد ذلك عزف السلام الملكي السعودي وابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وتلا ذلك كلمة لعميد الكلية الدكتور وليد بن أحمد الروضان رحب فيها بمدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية فضيلة الدكتور فهد بن صالح اللحيدان والحضور الكريم من منسوبي الجامعة من عمداء وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات.

كما ثمن دور الرعاة المشاركين في الحفل الشريك الإستراتيجي (شركة كيه لتقنية المعلومات)، والراعي الماسي (شركة شور العالمية للتقنية)، والراعي الذهبي (شركة تطوير لتقنيات التعليم)، والرعاة المشاركون (شركة تيرمينال وشركة تكافل).

كما نوه العميد بالدعم الذي تلقاه الكلية من لدن مدير الجامعة وامتنانه لرعايته الكريمة للمعرض، وأخيرًا، عبر الدكتور وليد الروضان عن بالغ شكره لوكيل الكلية الدكتور محمد بن علي الشرعا ووكيلة الكلية لشؤون الطالبات الدكتورة ريمية بنت منير العتيبي على ما بذلوه من جهد لإخراج المعرض بشكله الرائع الذي يليق بالجامعة والكلية.

وبعد ذلك تشرف الحضور بكلمة من مدير الجامعة شكر فيها الحضور الكريم، كما أشاد بما اطلع عليه من مشاريع للطلاب والطالبات والتي يظهر فيها الطلاب خلاص ما اكتسبوه من معرفة ومهارات طوال مسيرتهم التعليمية في الكلية اكتسبوها في الكلية، وحث أن تكون هذه المشاريع نواة لمشاريع تقنية كبرى تعود عليهم بالفائدة العملية والاقتصادية، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030م.

كما بين العامري أن إقامة مثل هذا المعرض والفعاليات المصاحبة له تبين عناية الجامعة بمواكبة المستجدات التقنية والمعرفية وإبراز منجزات خريجيها وخريجاتها لرجال الأعمال وجهات التوظيف وحاضنات ومسرعات الأعمال.

وبعد ذلك، نوه بمستوى الإبداع والابتكار الذي وجده في المشاريع المعروضة والتي شملت مجالات متنوعة من تطوير تطبيقات أو بوابات إلكترونية وكذلك استثمار للأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وعلم وتحليل البيانات وغير ذلك من المجالات المهمة في سوق العمل.

وفي ختام كلمته، عبر العامري عن شكره لكل من أسهم في هذا المعرض وعمل على تنفيذه من أساتذة وموظفين وطلبة، كما ثمن دور الرعاة والشركاء.

وبعد ذلك قدمت الدروع للمتميزين في مجال البحث العلمي وهم سعادة الدكتور عبدالله الشدي وسعادة الدكتور محمد الطيار، ثم تم تكريم أفضل مجموعة بحثية في الكلية وهي (مجموعة الحوسبة المرئية الذكية)، كما تم تكريم الشركات الراعية.

بعد ذلك، تم تكريم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني للمسابقة الوطنية البرمجية على مستوى جامعات المملكة، وهم:

محمد إبراهيم محمد العلي. عبدالرحمن مفيد زاهد يبرق. محمد ناصر عبدالله عوض.

المشرف على المجموعة:

د. فراس بن عبدالعزيز الجمعة

ثم تكريم الفائزين بجوائز مسابقة مؤسسة تكافل الخيرية:

* الجائزة الأولى:

عنوان المشروع:

Designing a Robotic Hand for Sign Language Translation and Teaching

القسم: علوم الحاسب

الطالبات الفائزات:

ابتسام الشمري

سديم المري

حصة المنيف

فاتن السنيد

المشرف:

د. مها الربيعة

* الجائزة الثانية:

عنوان المشروع:

Secure Auction System Using Blockchain Technology

القسم: علوم الحاسب

الطلاب الفائزين:

احمد السليمان

يحيى المالكي

المشرف:

د. فراس بن عبدالعزيز الجمعة

* الجائزة الثالثة:

عنوان المشروع:

Auto-generated Arabic Subtitles for Arabic Videos using Sphinx Toolkit

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الطالبات الفائزات:

الجوهرة المليحي

فاطمة السوادي

ياسمين دريرش

منال عبدالقادر

المشرف:

أ. بسمه الصولي

ثم تم تقديم جوائز أفضل مشاريع تخرج في الكلية لهذا العام، وكانت على النحو التالي:

* الجائزة الأولى:

عنوان المشروع: Brain-Controlled Smart Home

القسم: علوم الحاسب

الطلاب الفائزين:

1- محمد إبراهيم محمد العلي

2- بلال عبده مرشد صالح الوصابي

3- محمد ناصر عبدالله عوض

المشرف علي المشروع:

د. عبدالعزيز المحيميد

* الجائزة الثانية:

عنوان المشروع:

An Offline Arabic Handwritten Verification Model for Forensic Scientists

القسم: علوم الحاسب

الطلاب الفائزين:

1- حنان عبدالله نفجان الحربي

2- العنود راشد محمد الرشود

3- بشرى أحمد إبراهيم الحصين

4- هيفاء عامر عويض المطيري

المشرف علي المشروع: د. وجدان السعيدان

* الجائزة الثالثة:

عنوان المشروع:

(ESTA): Emergency System for Traffic Accidents

القسم: تقنيه المعلومات

الطلاب الفائزون:

1- أفنان المطيري

2- أماني القحطاني

3- روزا الصبيح

المشرف علي المشروع:

أ. حنان الوادي

وفي الختام تشرفت كلية علوم الحاسب والمعلومات بإهداء مدير الجامعة، الدكتور أحمد بن سالم العامري درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة قبل أن يتم التقاط صور تذكارية بهذه المناسبة.