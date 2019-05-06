ورد وهدايا وتتويج “المواطن” ضمن أسبوع المرور العربي بصامطة

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

دشن وكيل محافظة صامطة، مصطفى قحل، مساء أمس الأول السبت، فعاليات المرور والمعرض المصاحب له، ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي 2019 وتحت شعار “القيادة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين”، وذلك في “العرب ميجا مول” بصامطة.

وقص وكيل المحافظة، شريط المعرض المصاحب للفعاليات، ثم تجول في أركانه وشاهد محتويات المعرض الذي يضم عددًا من الأجهزة الحديثة واللوحات الإرشادية والتوعوية ووسائل السلامة المرورية التي تهدف إلى الحد من خطر الحوادث المرورية.

وبعد ذلك وزع وكيل قحل يرافقه مدير شعبة مرور صامطة النقيب خالد الخبراني، الورد والهدايا والكتب التوعوية على قائدي المركبات في شوارع المحافظة، كما كرمت شعبة المرور الجهات المشاركة في المعرض.

وقال نائب رئيس المركز الإعلامي بالمحافظة عبدالله عكور في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الهدف من إقامة أسبوع المرور هو رفع مستوى الوعي المروري لدى الجميع والتقيد بالأنظمة والتعليمات للحد من الحوادث المرورية.

من جهته، أكد فني الصيانة لشركة “التحكم” بجازان المهندس عيسى قحل، أن وزارة الداخلية وفرت كافة الأجهزة الحديثة لإدارات وشعب المرور في المناطق والمحافظات التي تمثل النقلة النوعية التي تعكس التطور الملحوظ من أجل المحافظة على سلامة السائقين ومرتادي الطرقات.

وفي نهاية الحفل تم تكريم “متابعات الخليج 365“؛ لمشاركتها الفعالة وجهودها المتميزة في إنجاح فعاليات أسبوع المرور العربي 2019 بمحافظة صامطة بجازان.

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