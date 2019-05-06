شكرا لقرائتكم هنا مواعيد عرض برامج ومسلسلات MBC مصر في رمضان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - القاهرة

كعادتها كل عام.. تُطلق شبكة قنوات “MBC مصر” خلال شهر رمضان الكريم باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين، وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، والتي بدأ عرض جانب منها أمس واليوم، ومع بداية شهر رمضان الكريم، وتنطلق الخريطة الكاملة ومواعيد المُسلسلات والبرامج عبر قناتي “MBC مصر”، و”MBC مصر2″، لتوفر أفضل محتوى برامجي على مدار الساعة، وبما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.

موعد عرض رامز في الشلال:

رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصدًا المزيد من النجاحات، ويُعرض يوميًّا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على “MBC مصر” 7:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 1:00 بعد منتصف الليل.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرياضة أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب للضيف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم الضيف بعدما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه!.

موعد عرض ولد الغلابة:

يُعرض يوميًّا على “MBC مصر” 8:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 2:00 منتصف الليل، و2:00 ظهرًا.

وللمرّة الثالثة عبر شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، يطل النجم أحمد السقا عبر قصة غير تقليدية تجري وقائعها في صعيد مصر من خلال أحداث مُسلسل “ولد الغلابة” حيث يعمل “السقا” كمدرس للتاريخ في إحدى المدارس البسيطة بُمحافظة المنيا، ويعول أسرة كبيرة ويتعرض للكثير من المحن والاختبارات الأخلاقية مما يدفعه للوقوع في فخ الجريمة رغمًا عنه ودفاعًا عن أسرته.

والمُسلسل من إبداع الكاتب أيمن سلامة، ورؤية المخرج محمد سامي. ويُشارك في البطولة مع أحمد السقا، مي عمر، ومحمد ممدوح، وهبة مجدي، وانجي المقدم، وكريم عفيفي، وإدوارد، وهادي الجيار، وريم سامي وآخرين.

موعد عرض قابيل:

وهو من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج، يُعرض يوميًّا على “MBC مصر”، 9:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصرًا.

وبعد تألق لافت في الدراما والسينما خلال الأعوام الأخيرة، ينطلق النجم محمد ممدوح في أول بطولة له عبر شبكة قنوات “MBC مصر” من خلال مُسلسل “قابيل” في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة من خلال أحداث مُتشابكة صاغها فريق كتابة يضم مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، اشرف نصر، وكريم يوسف، وأخرجها كريم الشناوي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد فراج، وعلي الطيب، ونهى عابدين، وتامر نبيل، وأحمد كمال، وبسنت شوقي وآخرين.

موعد عرض زي الشمس:

وهو من بطولة دينا الشربيني، ويُعرض يوميًّا على “MBC مصر” 10:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 4:00 منتصف الليل، و4:00 عصرًا.

وبعد أن رسخت نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق النجمة الشابة دينا الشربيني في ثاني بطولاتها في عالم الدراما التلفزيونية، وأولي بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، من خلال مُسلسل “زي الشمس”، حيث تعيش “تاليا” بطلة المُسلسل صراع عائلي انعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها واندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون، حيث تنطلق في أجواء غير مُستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال الغير متوقعة مما يُفجر الكثير من المُفاجآت غير المتوقعة.

ويُشارك في بطولة “زي الشمس” مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم جمال سليمان، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبدالغفور، أحمد مالك وآخرين.. والمُسلسل تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

موعد عرض فكرة بمليون جنيه:

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المسلسل بطولة علي ربيع، وهو يُعرض يوميًّا على “MBC مصر” 11:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 4:00 عصرا، و1:00 منتصف الليل على “MBC مصر2”.

وبعد أن واصل نجاحه المسرحي الأسبوعي اللافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة المسرح، يواصل نجم الكوميديا الشاب علي ربيع إطلالته للمرة الثالثة عبر شبكة قنوات “MBC مصر” في دراما رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال مسرح مصر، حيث ينطلق في مسلسل “فكرة بمليون جنيه” بكوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب البسيط “علاء الدين مصباح” الذي يحلم بدخول كلية الهندسة ليُحقق أحلامه في الاختراع والابتكار، وتحدث له مُفارقة في الحصول على مليون جنيه يُحاول بها تحقيق بعض أفكاره بُمساعدة أصدقائه المُقربين مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

والمُسلسل كتبه أمين جمال، وأخرجه وائل إحسان في ثاني تعاون له مع علي ربيع بعد مسلسل “سك على إخواتك” العام الماضي. ويُشارك في بطولته مع على ربيع كل من صابرين، وكريم عفيفي، وصلاح عبدالله، وسهر الصايغ، وأحمد السيسي، ووليد فواز، أحمد سلطان وآخرين.

موعد عرض شقة فيصل:

من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وآيتن عامر، ويُعرض يوميًّا على “MBC مصر”، 12:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 6:00 مساءً، و10:00 مساء على “MBC مصر2”.

وهي إطلالة مميزة للنجم الشاب كريم محمود عبدالعزيز في أولي بطولاته التلفزيونية عبر شبكة قنوات “MBC مصر”، يغوص كريم محمود عبدالعزيز في مسلسل “شقة فيصل” في عالم الأغنية الشعبية، حيث يحلم بأن يكون مُطرب ويترك مدينته بورسعيد أملًا في أن يُحقق حلمه ويواجه الكثير من الأزمات والإخفاقات إلي أن يجد من يُسانده ويؤمن بموهبته، ويُشارك مع النجم الشاب كريم محمود عبدالعزيز، آيتن عامر، أحمد فتحي، ونسرين أمين، وصلاح عبدالله، ومُصطفي أبو سريع، ومي القاضي، وآخرين… وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

موعد عرض برنامج من القلب للقلب:

وتقدمه إيمان رياض، ويُعرض يوميًّا على “MBC مصر2” 3:00 عصرًا.

ويفتح برنامج “من القلب للقلب” مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار “بناء الإنسان” وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في كيفية إعادة بناء الإنساء المصري من خلال تسليط الضوء على نماذج إيجابية استطاعت التغلب على ظروف الحياة اليومية والقدرة على تحقيق السعادة.

ويستضيف البرنامج خلال الشهر الكريم الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الاجتماعي وسيتم إرسال كاميرات البرنامج للقاء المُشاهدين الذين يُقدمون عبر صفحات البرنامج نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية.

موعد عرض اللهم تقبل مع عبلة الكحلاوي:

يُعرض يوميًّا على “MBC مصر” 12:00 ظهرًا، وبأسلوب بسيط يصل إلى القلوب والعقول، تشرح عبلة الكحلاوي في برنامجها اليومي المُميز “اللهم تقبل” صحيح الدين الإسلامي السمح وكيفية تنمية العلاقات الاجتماعية وزيادة الترابط الأسري والإنساني وفقًا لتعاليم الدين.

وعبر حلقات البرنامج تُصحح عبلة الكحلاوي الكثير من العادات غير الصحيحة والأفكار المغلوطة التي يُطبقها البعض في شهر رمضان والتي تبتعد عن جوهر وروح الإسلام..

موعد عرض الشيف حسن:

ويقدم البرنامج أشهى المأكولات في مطبخ، ويُعرض يوميًّا على “MBC مصر” 1:00 ظهرًا.

وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمة المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الاجتماعية، كما يستقبل الشيف حسن رغبات وطلبات المُشاهدين في تحضير الأطعمة المُفضلة ويُلبيها على مدار حلقات شهر رمضان.