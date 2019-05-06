أمانة تبوك تكثف أعمالها في رمضان بخطة النظافة والرقابة والمتابعة

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أقرت أمانة منطقة تبوك خطتها وبرنامج عملها خلال موسم شهر رمضان المبارك، والتي تمثلت في تكثيف أعمال النظافة والرقابة البيئية ومتابعة الأسواق ومنشآت بيع المواد الغذائية والبسطات الرمضانية ومتابعة المرافق العامة.

وأوضح أمين منطقة تبوك، المهندس فارس بن مياح الشفق، أن الخطة اعتمدت على تكثيف مختلف الأعمال، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة عالية من قبل مرتادي المساجد والأسواق خلال الشهر الفضيل، مؤكدًا أن ذلك يأتي حسب توجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

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وأفاد بأن الأمانة وفرت جميع الطاقات والإمكانيات منذ وقت مبكر وفقًا لخطة عمل متكاملة حددت فيها مسؤوليات ومهام إدارتي النظافة وإدارة صحة البيئة والأسواق خلال الموسم، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين.

وقال: إنه في مجال النظافة تم تقسيم العمل على فترتين صباحية ومسائية وبساعات عمل تتوافق وآلية العمل في أربع مناطق بالمنطقة تشمل نظافة الحدائق وساحات المساجد والأسواق ومخيمات الإفطار الرمضاني، والشوارع، أما فيما يخص عمل إدارة الرقابة الصحية والأسواق فستشتمل خطة العمل فيها أيضًا على فترتين تبدأ الفترة الأولى منها الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة والنصف مساء، فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحًا يتم من خلالها متابعة المطاعم والبوفيهات والوجبات السريعة والمسالخ والملاحم والمطابخ الشعبية.

ويتم خلال هذه الخطة متابعة تحضير وتجهيز الأطعمة بطريقة تداولها وعدم عرضها خارج المحلات مع عدم وجود بسطات داخل الأحياء والشوارع التجارية، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية على المحلات والعاملين بها.

ودعا أمين منطقة تبوك، المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات صحية من قبل المحلات التجارية أو أي ملحوظات على النظافة العامة عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 والذي يعمل على مدار الساعة.