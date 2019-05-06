أكثر من 48 ركنًا في السوق الرمضاني بمحايل

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تفقد وكيل محافظة محايل المكلف، يحيى بن محمد العاصمي، السوق الرمضاني أمس، بحضور رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، والذي سيقام بالقرب من سوق الخضار واللحوم على طريق حدائق الحيلة جنوب محايل.

واطلع وكيل المحافظة المكلف على استعدادات البلدية، مستمعًا لشرح مفصل عن أركان وأقسام السوق الرمضاني، ثم ناقش مع رئيس البلدية العديد من الموضوعات التي من شأنها تطوير المحافظة في مختلف الميادين والوقوف على سير العمل بها والرفع من مستوى الخدمات وتذليل جميع العقبات للمضي بعيدًا في مسيرة التنمية والتطوير.

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من جهته، أوضح رئيس البلدية أن السوق الرمضاني يحتوي على أكثر من 48 ركنًا سيتم عرض من خلالها جميع الوجبات الرمضانية، إضافة إلى ركن مخصص للأسر المنتجة، مضيفًا أن مراقبي البلدية سيقومون بجولات ميدانية على السوق الرمضاني وعلى أسواق ومراكز المحافظة التجارية؛ للتأكد من سلامة المعروض، مطالبًا متابعات الخليج 365 والمقيم بالتعاون مع البلدية وسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر هاتف تلقي البلاغات الذي يعمل على مدار الساعة 940.