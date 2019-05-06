تغريدة راندي أورتن تثير غضب أسطورة المصارعة جولدبيرج

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن اتحاد WWE للمصارعة عن مشاركة الأسطورة بيل جولدبيرج في العرض الذي يقيمه الاتحاد في السعودية، في السابع من يونيو القادم.

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ويبدو أن قرار مشاركة جولدبيرج قد أغضب الأفعى راندي أورتن؛ حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر انتقد فيها مشاركة الأسطورة؛ بسبب المبلغ الكبير الذي سيحصل عليه نظير عودته لحلبة المصارعة.

ومن جانبه اكتفى جولدبيرج بوضع إيموشن غاضب بجوار تعليقه حيث قال: أحبك أيضًا يا صغيري!