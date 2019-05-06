- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم تغريدة راندي أورتن تثير غضب أسطورة المصارعة جولدبيرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تغريدة راندي أورتن تثير غضب أسطورة المصارعة جولدبيرج
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن اتحاد WWE للمصارعة عن مشاركة الأسطورة بيل جولدبيرج في العرض الذي يقيمه الاتحاد في السعودية، في السابع من يونيو القادم.
ويبدو أن قرار مشاركة جولدبيرج قد أغضب الأفعى راندي أورتن؛ حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر انتقد فيها مشاركة الأسطورة؛ بسبب المبلغ الكبير الذي سيحصل عليه نظير عودته لحلبة المصارعة.
ومن جانبه اكتفى جولدبيرج بوضع إيموشن غاضب بجوار تعليقه حيث قال: أحبك أيضًا يا صغيري!
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة راندي أورتن تثير غضب أسطورة المصارعة جولدبيرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.