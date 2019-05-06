2019-05-06

تدشين أول عربة من نوعها في المملكة للكشف الميداني عن المخدرات

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة، الدكتور سطام الشيحة، صباح اليوم الأحد، أول عربة متخصصة بالكشف الميداني للمخدرات والمؤثرات العقلية في مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة الرياض، حيث اطلع خلال زيارته على آخر التطورات وخدمات المركز المقدمة لتتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

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كما نقل تهنئة وشكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر الدواس، إلى منسوبي إدارة مركز مراقبة السموم بمناسبة حصول مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة الرياض على الاعتماد العالمي IAS من أمريكا في مجال السموم الشرعية كأول مركز سعودي يحصل على هذا الاعتماد، في خطوة تجعله يتصدر هذا النوع من المراكز في مختلف الأنحاء، وذلك بالتعاون بين وزارتي الصحة والداخلية.

وأثنى الشيحة على ما شاهده من تطور في خدمات مركز السموم.