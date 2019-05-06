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الملك سلمان يتلقى تهنئة هاتفية من أمير الكويت وولي عهده بمناسبة حلول رمضان

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2019-05-05

الملك سلمان يتلقى تهنئة هاتفية من أمير الكويت وولي عهده بمناسبة حلول رمضان

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبر خلاله عن التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.





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