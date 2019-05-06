شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً سموه الله أن يمتع مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته.

كما رفع أمير منطقة الجوف التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان الله المبارك، ودعا سموه الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام، وأن يعيد هذه المناسبة على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.