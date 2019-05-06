شكرا لقرائتكم خبر عن 900 تدخل جراحي بـ«قلب الجوف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أجرى مركز القلب بمنطقة الجوف 900 تدخل جراحي، وساهم بتقليص إحالة المرضى لخارج المنطقة إلى 90 %. أجرى مركز القلب بمنطقة الجوف 900 تدخل جراحي، وساهم بتقليص إحالة المرضى لخارج المنطقة إلى 90 %. وقالت صحة الجوف إن المركز راجعه 8944 منذ تأسيسه عام 2017، كما بلغ عدد المنومين 1235 مريض، وتمكن من إجراء 12 عملية قلب مفتوح ناجحة ويضم المركز ثلاث غرف للعمليات وجناحًا للتنويم، وغرفة للعناية المركزة وجناحًا خاصًا، ومختبرًا تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، ودعمه بعدد من الكفاءات والخبرات الطبية، ويهدف المركز من خلال الخطة المستقبلية له لأن يصبح مركزًا مرجعيًّا لخدمة كافة مناطق شمال المملكة.



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