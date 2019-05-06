شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة المدينة»: 253 سجين استفادوا من العفو الملكي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)بمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز واصلت لجان العفو بالمنطقة دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام حيث بلغ اجمالي من استفاد من العفو حتى الآن 253 سجين (169 سعوديين) (84 غير سعوديين).
وأكدت إمارة منطقة المدينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة بدراسة ملفات السجناء بغية الإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي.
من جهة أخرى ثمن السجناء وذويهم توجيهات خادم الحرمين بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام سائلين المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر «إمارة المدينة»: 253 سجين استفادوا من العفو الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.