شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة المدينة»: 253 سجين استفادوا من العفو الملكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

بمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز واصلت لجان العفو بالمنطقة دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام حيث بلغ اجمالي من استفاد من العفو حتى الآن 253 سجين (169 سعوديين) (84 غير سعوديين).

وأكدت إمارة منطقة المدينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة بدراسة ملفات السجناء بغية الإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي.

من جهة أخرى ثمن السجناء وذويهم توجيهات خادم الحرمين بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام سائلين المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين.