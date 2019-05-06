شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى التهنئة من أمير الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، عبر خلاله عن التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.