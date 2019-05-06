محمد بن مسعود - الدمام - استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح. وأعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد الشاب هاني حمدان أبو شعر، متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء استهداف طيران الاحتلال وسط مدينة رفح في وقت سابق اليوم. استشهاد شاب فلسطيني في قصف للطيران الإسرائيلي على رفح وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06 استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح. وأعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد الشاب هاني حمدان أبو شعر، متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء استهداف طيران الاحتلال وسط مدينة رفح في وقت سابق اليوم. Advertisements 06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440 12:52 AM استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح. وأعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد الشاب هاني حمدان أبو شعر، متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء استهداف طيران الاحتلال وسط مدينة رفح في وقت سابق اليوم. ، استشهاد شاب فلسطيني في قصف للطيران الإسرائيلي على رفح ،

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