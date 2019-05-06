، وصول أول طائرة إلى جازان لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرض ،

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وصلت أمس الطائرة الأولى من أسطول طائرات شركة التيار الجوي السعودية المتخصصة في مجال الرش الجوي، التي تُدار بكوادر سعودية من طيارين وفنيين ذوي خبرة عالية في مجال الطيران، إلى مهبط وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان؛ وذلك للبدء بعمليات الرش الجوي لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرض الأخرى.
ويأتي ذلك لمساندة وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما تقوم به من مجهود جبار في مكافحة أسراب الجراد ونواقل حمى الضنك والوادي المتصدع، بقيادة الوزير، ومشاركة الإدارات ذات العلاقة بالوزارة.
وكانت الطائرة قد وصلت أمس لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة قبل أن تغادر إلى جازان؛ إذ تعد عمليات الرش الجوي من العمليات المهمة والمحورية التي تعتمد عليها الوزارة؛ لما لها من أهمية من ناحية السرعة في المكافحة، والحد من انتشار أسراب الجراد المنتشرة حاليًا، وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطن، خالية من الأمراض.
وصول أول طائرة إلى جازان لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرضمحمد المواسي الخليج 365 2019-05-06
وصلت أمس الطائرة الأولى من أسطول طائرات شركة التيار الجوي السعودية المتخصصة في مجال الرش الجوي، التي تُدار بكوادر سعودية من طيارين وفنيين ذوي خبرة عالية في مجال الطيران، إلى مهبط وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان؛ وذلك للبدء بعمليات الرش الجوي لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرض الأخرى.
ويأتي ذلك لمساندة وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما تقوم به من مجهود جبار في مكافحة أسراب الجراد ونواقل حمى الضنك والوادي المتصدع، بقيادة الوزير، ومشاركة الإدارات ذات العلاقة بالوزارة.
وكانت الطائرة قد وصلت أمس لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة قبل أن تغادر إلى جازان؛ إذ تعد عمليات الرش الجوي من العمليات المهمة والمحورية التي تعتمد عليها الوزارة؛ لما لها من أهمية من ناحية السرعة في المكافحة، والحد من انتشار أسراب الجراد المنتشرة حاليًا، وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطن، خالية من الأمراض.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
12:34 AM
من أسطول شركة التيار.. وتُدار بكوادر سعودية متخصصة في مجال الرش
وصلت أمس الطائرة الأولى من أسطول طائرات شركة التيار الجوي السعودية المتخصصة في مجال الرش الجوي، التي تُدار بكوادر سعودية من طيارين وفنيين ذوي خبرة عالية في مجال الطيران، إلى مهبط وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان؛ وذلك للبدء بعمليات الرش الجوي لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرض الأخرى.
ويأتي ذلك لمساندة وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما تقوم به من مجهود جبار في مكافحة أسراب الجراد ونواقل حمى الضنك والوادي المتصدع، بقيادة الوزير، ومشاركة الإدارات ذات العلاقة بالوزارة.
وكانت الطائرة قد وصلت أمس لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة قبل أن تغادر إلى جازان؛ إذ تعد عمليات الرش الجوي من العمليات المهمة والمحورية التي تعتمد عليها الوزارة؛ لما لها من أهمية من ناحية السرعة في المكافحة، والحد من انتشار أسراب الجراد المنتشرة حاليًا، وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطن، خالية من الأمراض.
، وصول أول طائرة إلى جازان لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرض ،
المصدر : الخليج 365
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