، شاهد.. مواطن يرصد "ذئباً" يروع أهالي "جبرا الطائف" ويستنجد بالأمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - وثق تجواله بالحي وحدد للدوريات الأمنية المكان المحتمل تواجده بداخله

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلةً بـ"دوريات الأمن" بلاغاً عن "ذئب" روعَ أهالي وسكان حي جبرا، وتحديداً خلف المكتب الفرعي للبريد السعودي.

وتفصيلاً، رصد أحد سُكان الحي ذلك الذئب يتجول داخل الحي صباح أمس الأحد، ووثقَ ذلك تصويراً، حينها استنجد بدوريات الأمن والأمانة وأبلغهم، وتجاوبت الدوريات مع بلاغه وقامت بتمشيط الحي بحثاً عن الذئب وتخليص الأهالي من الخوف بسبب تواجده، بعد أن كان قد زودهم المواطن الموثق بمقطع الفيديو لمتابعته، والتقى بهم مُحدداً لهم المكان الذي يُحتمل تواجده بداخله.