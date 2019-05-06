، مفتي الشرقية لـ"الخليج 365": التهئنة بدخول رمضان لا حرج فيها ويثاب عليها المرء ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن النبي كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان

أكد مفتي المنطقة الشرقية المشرف العام على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ علي بن صالح المري، أن التهنئة بدخول شهر رمضان مما لا حرج فيه ويُثاب عليها المرء إذا اقترن معها إدخال السرور مع التودد للآخرين بعد إخلاص العمل لله، مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، وكان يحثهم على الاجتهاد بالتزود بالأعمال الصالحات كما جاءت الأحاديث النبوية الشريفة.

وقال الشيخ المري لـ"الخليج 365": "سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التهنئة بدخول شهر رمضان، فأجابت: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا بأس بالتهنئة بدخول شهر رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه ويقول "قد أظلكم شهر عظيم مبارك" ويذكر لهم من فضائله ويحثهم على اغتنامه".

وتقدم الشيخ المري بأطيب التهاني والدعوات للقيادة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية وإلى كافة أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة وكافة أهل العلم والبذل والمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية وفي كافة ربوع المملكة وفي بلاد المسلمين، سائلين الله أن يحفظ علينا ديننا وولاة أمرنا وعلماءنا ومقدساتنا ورجال أمننا البواسل في الداخل وأن يجزي جنودنا المرابطين على الثغور خير الجزاء الذين يُدافعون بصدورهم لحفظ أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي الشريف.