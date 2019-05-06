، سيصوم سكانها 21 ساعة.. تعرَّف على أطول دول العالم صومًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا يفصل بين أذانَيْ المغرب والفجر سوى 4 ساعات أو أقل

تُعدُّ الدول الاسكندنافية، مثل الدنمارك والنرويج والسويد، من أطول دول العالم صومًا؛ إذ إن فترة الصيام تمتد فيها من 20 إلى 21 ساعة؛ إذ لا يفصل بين أذان المغرب والفَجْر سوى 4 ساعات، أو أقل من ذلك في بعض المناطق؛ وذلك نتيجة لميلان الأرض أثناء دورانها حول الشمس.

ولا تعتمد بعض هذه الدول ساعات عمل خاصة خلال الشهر الفضيل، مثل السويد؛ كون المسلمين أقلية؛ وهو ما يجعل ساعات الصيام مرهقة، خاصة للأشخاص الذين يضطرون للحركة كثيرًا في عملهم، أو العمل تحت الشمس.

أما بالنسبة لدول العالم الأخرى فتأتي كندا على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، وأيسلندا 19 ساعة و22 دقيقة، والنرويج 19 ساعة، والسويد 18 ساعة و56 دقيقة.

وفي روسيا يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 18 ساعة و29 دقيقة، والدنمارك 18 ساعة و26 دقيقة، وبريطانيا 18 ساعة و9 دقائق، والأرجنتين 11 ساعة و57 دقيقة، والولايات المتحدة 16 ساعة و4 دقائق، والهند 14 ساعة و59 دقيقة، وماليزيا 13 ساعة و22 دقيقة، وأستراليا 11 ساعة و59 دقيقة.

وفي الدول العربية فإن الجزائر تصوم هذه السنة أطول مدة؛ إذ يبلغ معدل ساعات صيام سكانها 16 ساعة يوميًّا؛ إذ تبدأ الجزائر اليوم الأول من رمضان بالامتناع عن الأكل والشرب مدة 15 ساعة ونصف الساعة، ثم تنهيه بـ 16 ساعة ونصف الساعة.

وستبدأ مصر رمضان بـ 15 ساعة و3 دقائق، وتُنهيه بـ 15 ساعة و43 دقيقة، وتكون الذروة يومَيْ الـ28 والـ29 من الشهر. والسعودية ستبدأ الشهر الفضيل بصيام 14 ساعة و40 دقيقة، وتُنهيه منه بـ 15 ساعة و12 دقيقة. والأردن سيصوم السكان بها 15 ساعة و12 دقيقة في البداية، ثم 15 ساعة و54 دقيقة عند نهاية الشهر، وفلسطين 15 ساعة و4 دقائق، وأطول يوم سيكون آخر رمضان، ويمتد لـ 15 ساعة و46 دقيقة.

وسيصوم سكان البحرين في أول يوم من رمضان 14 ساعة و42 دقيقة، وستصل ساعات الصيام في آخر يوم إلى 15 ساعة و15 دقيقة. والعراقيون سيصومون هذه السنة 15 ساعة و15 دقيقة في بداية رمضان، لكن أطول يوم لهم سيكون آخر أيام الشهر حين يصومون 16 ساعة ودقيقة واحدة.



وسوريا ستبدأ رمضان بـ 15 ساعة و17 دقيقة، ويكون آخر يوم منه 16 ساعة ودقيقتين، ولبنان 15 ساعة و15 دقيقة، فيما ستمتد تلك الفترة لتصل في آخر يوم إلى 16 ساعة ودقيقتين.