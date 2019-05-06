، ‏"فيصل بن خالد" يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال الأمير فيصل بن خالد: "أتشرف بأن أرفع لكم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار".